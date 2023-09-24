إصابة 3 أشخاص جراء انهيار طريق سريع في السويد

انهار طريق سريع في غرب السويد بعد أن تعرض لانهيار أرضي في وقت مبكر من اليوم السبت، مع نقل ثلاثة أشخاص على الأقل إلى المستشفى بسبب إصابات طفيفة، وفقا للشرطة.

وقالت الشرطة إن عدة سيارات سقطت على حافة الطريق الأوروبي "إي 6" المدمر بالقرب من ستينوجسوند /حوالي 40 كيلومترا شمال جوتنبرج/.

وأظهرت لقطات صدعا طويلا يمر عبر الطريق بالقرب من محطة وقود. وانهارت أجزاء من سقف مطعم للوجبات السريعة.

وقالت الشرطة إنه لم يتضح في البداية ما حدث بالضبط ولماذا انهار الطريق.

ووفقا لبلدية ستينونجسوند، وقع الانهيار الأرضي في حوالي الساعة 0120 صباحا (2330 بتوقيت جرينتش يوم الجمعة).

وكانت القوات الخاصة والكلاب المدربة تبحث في المنطقة المتضررة للتأكد من عدم وجود أشخاص عالقين في الوحل، وفقا لوسائل الإعلام السويدية. وفتحت الشرطة تحقيقا في العمل في موقع بناء في المنطقة التي قيل إن التفجير نفذ فيها، ولم يتضح في البداية ما إذا كانت هناك أي صلة بانهيار الطريق السريع.

وغالبا ما كانت الانهيارات الأرضية السابقة في السويد ناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة. وتم إغلاق الطريق "إي 6" في كلا الاتجاهين.

ويمتد الطريق السريع لآلاف الكيلومترات عبر الدول الاسكندنافية، من أقصى الشمال عبر أجزاء كبيرة من النرويج إلى مدينة تريلبورج الساحلية السويدية الجنوبية.