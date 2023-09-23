مسرحية طيب وأمير تتخطى المليون الأولى على مسرح ميامي

شهد المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، العرض المسرحي "طيب وأمير"، واحتفل أسرة العرض بتخطى المليون الأولى لإيراد المسرحية، وذلك أمس الجمعة على مسرح ميامي.

من جهته، أعرب المخرج خالد جلال، عن سعادته بنجاح العرض وتحقيق إيرادات عالية، مؤكدا أن العرض وصل إلى المليون في ليلة العرض الـ55، وأمس كانت الليلة الـ70 للعرض بلغ الإيراد فيها مليون و200 ألف جنيه، متمنيا لأسرة المسرحية ولكل مسارح الدولة المزيد من العروض الجيدة الهادفة التي تحقق نجاحا جماهيريا ونقديا وأعلى إيرادات ممكنة.

وأشار رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، إلى أن عرض "طيب وأمير" ضمن مجموعة العروض المسرحية التي أعلن عنها في خطة البيت الفني للمسرح، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد مطلع شهر يناير الماضي بالمسرح القومي.

المسرحية من إنتاج فرقة المسرح الكوميدي بالبيت الفني للمسرح، برئاسة الفنان ياسر الطوبجي، تعرض في الـ8:30 مساء الخميس والجمعة والسبت من كل الأسبوع، وهي عن تراث الريحاني وبديع خيري، كتابة أحمد الملواني، إخراج محمد جبر.

العرض بطولة هشام إسماعيل، عمرو رمزي، تامر فرج، شيماء عبدالقادر، أحمد السلكاوي، شريف حسني، نهى لطفي، محمود فتحي، وفاء عبدالله، رشا فؤاد، جلال الهجرسي، فهد سعيد، مجدي عبدالحليم، رانيا النجار، محمد يوركا، أحمد النمرسي، محمود الهنيدي، ديكور الدكتور حمدي عطية، موسيقى وألحان كريم عرفة، أشعار طارق علي، ملابس أميرة صابر، استعراضات أسامة مهنى، إضاءة أبو بكر الشريف.