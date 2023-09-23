عفاف راضي تنعى شقيقها المخرج منير راضي

نعت الفنانة عفاف راضي شقيقها المخرج منير راضي الذي توفي اليوم عن عمر ناهز الـ80 عاما.



وكتبت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون، توفي إلى رحمة الله أخي الغالي المخرج منير راضي، اللهم اغفر له وارحمه واكرم نُزُله ووسع مُدخلهُ واسكنه فسيح جنّاتك والهِمنا جميعاً الصبر".



يذكر أن منير راضي حاصل على دبلوم المعهد العالي للسينما قسم الإخراج عام 1986.عمل مساعداً للإخراج لإبن عمه المخرج محمد راضي في ثلاثة من أفلام وهي: (أبناء الصمت، والمقيدون إلى الخلف، والحاجز)،عمل في الإنتاج المسرحي وأنتج عدة مسرحيات، مثل: (الملك لير، وتاجر البندقية، وهاملت)، كما قدم أيضاً منتجا مسلسلي: (البخلاء، وبيت الدمية).



أول عمل سينمائي أخرجه كان فيلم (أيام الغضب) عام 1989.



