ضبط سيارة محملة بكميات من السجائر مجهولة المصدر في بني سويف

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، رؤساء المدن والقرى، باستمرار المتابعات الميدانية لجميع القطاعات والإدارات الخدمية، والإشراف على ضبط وإزالة مخالفات البناء، وتكثيف حملات النظافة اليومية في شوارع المدن الرئيسية والفرعية، ورفع المخلفات والقمامة من القرى والميادين والمناطق السكنية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتنفيذًا لتكليفات المحافظ في هذا الشأن، وردت تقارير الوحدات المحلية متضمنة الجهود والأنشطة المنفذة خلال يوم أمس، حيث نسقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف تحت إشراف هاني الجويلي رئيس المدينة، مع الزراعة لتنظيم حملة مكثفة لمواجهة التعديات في المهد.

وأسفرت الحملة، عن إزالة عدة حالات تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بقرية إهوة.

وتواصلت أعمال النظافة والتي جرى خلالها رفع القمامة والمخلفات من مساكن خلف الاستاد الرياضي وكورنيش النيل وطريق السادات وشارع أحمد عرابي وشارع عبد السلام عارف وشارع حاتم رشدي وشارع حلمي الملط وشارع الروضة وشارع صلاح سالم وشارع بورسعيد وعزبة بلبل وطريق أحمد وهبة وعزبة علي راغب وشارع صفية زغلول.

وجرى ضبط والتحفظ على سيارة محملة بكميات من السجائر غير معلومة المصدر، خلال حملة نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا تحت إشراف نشأت معبد رئيس المدينة، بالتنسيق والتعاون مع التموين وحماية المستهلك، وتكثيف المرور والمتابعة المستمرة لوقف أي تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء، وإزالة بعض حالات التعدي "بناء مخالف" بعزبة الأزهري بندر سمسطا وقرية دشطوط وبدهل.

ووفرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا تحت إشراف مدحت صلاح رئيس المدينة، التيسيرات اللازمة لتنظيم القافلة العلاجية المجانية بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني، والتي تم تنفيذها بمقر مدرسة صفط راشين الإعدادية، واستمرار الأعمال اليومية في ملفات النظافة والتجميل والتصدي لمخالفات البناء وغيرها وفق خطة العمل بالوحدة المحلية.

وفي مركز الواسطى، نسقت الوحدة المحلية برئاسة حمادة راضي، مع مديرية الطرق تحت إشراف المهندس ناصر فراج؛ لمعاينة مدخل الطريق الصحراوي الغربي حتى طريق الجيزاوي المعصرة، ودراسة إمكانية توسعة وازدواج الطريق، ضمن خطة المحافظة التي تستهدف أعمال رفع كفاءة وتطوير الطرق والمحاور والميادين؛ لتحقيق السيولة المرورية، وإضفاء المظهر الحضاري بمراكز ومدن المحافظة.