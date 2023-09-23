وزير البترول: استثمارات الإمارات تؤكد رغبتها في أن تكون شريكا استراتيجيا لمصر

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن افتتاح أولى محطات خدمة وتموين السيارات بالوقود لشركة «أدنوك» الإماراتية في مصر، يؤكد ويدعم العلاقات بين الدولتين الشقيقتين والرئيسين عبدالفتاح السيسي ومحمد بن زايد.

وأضاف خلال تصريحات لفضائية «النيل للأخبار»، مساء السبت، أن «تلك الاستثمارات تؤكد الرؤية الإماراتية ورغبتها في أن تكون شريكًا استراتيجيًا لمصر، لاسيما في قطاع الطاقة».

وأشار إلى أن محطات الوقود الحديثة تقدم خدمات مختلفة لجموع المستهلكين وقائدي المركبات؛ سواء تموين الوقود، أو الخدمات السريعة المقدمة في المحال التجارية المرافقة للمحطة، طبقًا لأحدث المعايير.

وأكمل: «لنا الشرف أن تختار أدنوك مصر لتكون من التجارب التي تخرج بها خارج الإمارات، فالأشقاء دخلوا في شراكة مع شركة توتال للدخول بحجم كبير في مصر».

وافتتح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، يرافقه خالد عبدالعال محافظ القاهرة، ومريم الكعبي سفيرة الإمارات بالقاهرة، أولى محطات خدمة وتموين السيارات بالوقود لشركة أدنوك الإماراتية في مصر، والتي تقع في منطقة دجلة بحي المعادي.

وتمثل المحطة الجديدة باكورة استثمارات الشركة الإماراتية في مصر، في مجال تسويق وتوزيع المنتجات البترولية بالسوق المحلي، من خلال شراكتها الجديدة مع شركة توتال إنرجيز الفرنسية للتسويق، والتي بدأت بموجبها الشركة الإماراتية في ضخ استثمارات جديدة لها في مصر، لتشغيل محطات تحمل علامتها التجارية تباعا خلال الفترة المقبلة وتدشين أنشطة وعمليات مختلفة في مجال التسويق وتوزيع الوقود.