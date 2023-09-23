نائب رئيس المفوضية الأوروبية: العلاقات التجارية مع الصين غير متوازنة للغاية

قال فالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي في المفوضية الأوروبية، إن الاتحاد الأوروبي تجمعه علاقة تجارية "غير متوازنة للغاية" مع الصين.



وأضاف أنه في حين يسعى التكتل إلى الحد من ضعفه عندما يتعلق الأمر بـ "المنتجات الاستراتيجية"، فإن هذا لا يعني أن الاتحاد الأوروبي ينفصل عن الصين، التي لديها تجارة قياسية معها، حسبما قال دومبروفسكيس في خطاب ألقاه في قمة بوند في شنغهاي اليوم السبت، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.



ويحاول الاتحاد الأوروبي تحقيق توازن جديد في استراتيجيته تجاه الصين ويسعى إلى "إزالة المخاطر" وتقليل اعتماده على الدولة الآسيوية مع الحفاظ على الوصول إلى سوقها. وأعلنت المفوضية مؤخرا عن إجراء تحقيق لمكافحة الدعم في السيارات الكهربائية الصينية، وهي خطوة أثارت غضب بكين.



وقالت وزارة التجارة الصينية بعد الإعلان عن التحقيق "إنه عمل حمائي مكشوف من شأنه أن يعطل ويشوه بشكل خطير سلسلة صناعة السيارات العالمية".



وتجري المحادثات الحالية في إطار "الحوار الاقتصادي والتجاري رفيع المستوى" بين الاتحاد الأوروبي والصين، وهو منتدى رئيسي لكبار المسؤولين لمناقشة القضايا المتعلقة بالاقتصاد الكلي وسلاسل التوريد والخدمات المالية. كما يمكن أن يكون نقطة انطلاق لقمة بين الرئيس الصيني شي جين بينج ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في وقت لاحق من هذا العام.