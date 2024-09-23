 البابا تواضروس الثاني يشهد حفل تخرج معهد المشورة بأرض الجولف - بوابة الشروق
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البابا تواضروس الثاني يشهد حفل تخرج معهد المشورة بأرض الجولف

محمد فتحي
نشر في: الإثنين 23 سبتمبر 2024 - 11:49 م | آخر تحديث: الإثنين 23 سبتمبر 2024 - 11:49 م

شهد قداسة البابا تواضروس الثاني، مساء اليوم، الحفل الذي نظمه معهد العائلة المقدسة للمشورة الأرثوذكسية التابع لكنيسة السيدة العذراء بأرض الجولف، لمن أنهوا دراستهم في المعهد، البالغ عددهم ٨٠ خريجًا وخريجة.

تضمن الحفل الذي احتضنه المقر البابوي بالقاهرة، عدة فقرات، اختتمت بكلمة قداسة البابا هنأ خلالها الخريجين، مثنيٌا على دراسة المشورة التي تسهم في زيادة الوعي، سعيًا نحو حياة أفضل للإنسان.

وسلم قداسته في نهاية الحفل شهادات التخرج على الخريجين.

ويقدم المعهد دورات تدريبية في مجالات مختلفة تستهدف كل الفئات والموضوعات ومنها دورات للمقبلين على الزواج ولحديثي الزواج وفي تربية الأطفال، إلى جانب دورات تنمية بشرية.


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