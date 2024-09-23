إعلام لبناني: حركة نزوح كبيرة للأهالي من الجنوب نحو الداخل

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الاثنين، ببدء حركة نزوح كبيرة للأهالي من مناطق الجنوب تجاه الداخل اللبناني، بعد غارات إسرائيلية تُعد الأعنف منذ 8 أكتوبر الماضي.

وأشار مراسل جريدة «النهار» اللبنانية، إلى أن «هناك زحمة سير خانقة على طريق عام برج رحال وصولاً إلى الأوتوستراد الرابط بين قرى قضاء صور، بسبب النزوح الكبير لأهالي القرى الجنوبية».

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن شن هجمات جديدة على جنوب لبنان، ظهر الاثنين، بعد الغارات المكثفة التي شنها صباحا.

وقال الجيش الإسرائيلي، ظهر الاثنين، إنه ينفذ حاليا غارات على أهداف تابعة إلى حزب الله.

وتأتي هذه الهجمات بعد ساعات من هجمات مكثفة، شنها جيش الاحتلال على جنوب لبنان صباح الاثنين.

وادعى الاحتلال أنه استهدف مواقع أسلحة لحزب الله، زاعمًا أن حزب الله يخزن صواريخ كروز وقذائف صاروخية ومنصات صاروخية ومسيرات داخل منازل مدنية، مستغلا السكان المدنيين.