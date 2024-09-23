سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استقرت أسعار الحديد والأسمنت في المصانع المحلية، فى بداية تعاملات اليوم الاثنين 23 سبتمبر 2024.

- وجاءت أسعار الحديد على النحو الآتي:

استقر سعر حديد عز ليسجل 40.7 ألف جنيه للطن.

‏‎استقر سعر حديد بشاى نحو 40.7 ألف جنيه للطن.

‏‎استقر سعر طن حديد المصريين مسجلا 40.6 ألف جنيه للطن.

‏‎واستقر سعر حديد الجارحي ليسجل 40 ألف جنيه للطن.

‏‎استقر سعر طن حديد الجيوشي 36 ألف جنيه للطن. ‏‎

استقر سعر مصر ستيل ليسجل 36.5 ألف جنيه للطن.

- جاءت أسعار الأسمنت على النحو التالي:

استقر سعر أسمنت النصر بنحو ليسجل 2700 جنيه.

‏‎ثبت سعر طن أسمنت وادى النيل ليسجل 2610 جنيهات.

‏‎كما استقر سعر طن أسمنت المخصوص ليسجل 2730 جنيها.

‏‎استقر سعر طن أسمنت السويس ليسجل 2770 جنيها.

‏‎استقر سعر طن أسمنت السويدي ليسجل 2910 جنيهات.

‏‎استقر سعر طن أسمنت حلوان ليسجل 2750 جنيها.