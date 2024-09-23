21 مشروعا من 13 دولة عربية تنافس على جوائز الدورة السابعة من منصة سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام

أعلن مهرجان الجونة السينمائي، عن المشروعات المختارة للمشاركة في النسخة السابعة من سيني جونة؛ لدعم إنتاج الأفلام المنصة المخصصة لتطوير المشروعات ودعم الإنتاج المشترك للأفلام العربية، والتي تمتد فعالياتها ضمن الدورة السابعة من المهرجان في الفترة بين 25 إلى 31 أكتوبر المقبل.

ووقع الاختيار على 21 مشروعًا، بواقع 13 مشروعًا في مرحلة التطوير تضم 7 مشروعات روائية طويلة و6 مشروعات وثائقية طويلة، و8 أفلام في مراحل ما بعد الإنتاج بينها 4 أفلام روائية طويلة و4 أفلام وثائقية طويلة.

وتروي الأعمال المختارة حكايات تمثل 13 بلدًا عربيًا، بالشراكة مع تسع دول غربية، وجرى اختيارها من بين أكثر من 230 مشروعًا تقدم للمشاركة في البرنامج، والمنافسة على مجموعة متنوعة من جوائز الدعم المادي والخدمي.

وتضم قائمة المشروعات التي وقع عليها الاختيار للمشاركة في الدورة السابعة من "سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام"، حسب الترتيب الأبجدي:

- المشروعات المشاركة في مرحلة التطوير:

• مشروعات أفلام روائية طويلة:

أرمسترونج (مصر) من إخراج أيمن الأمير، وإنتاج ندى رياض.

أسياد الجمال والسحر (مصر) من إخراج جاد شاهين، وإنتاج يسري نصر الله

العساس (الجزائر) من إخراج مهند لامين، وإنتاج ليندا بلخيريه، ومنتج مشارك ميثم جبارة.

قمرة (الدنمارك، وفرنسا، ولبنان، والأردن) من إخراج ميشيل كسرواني، وإنتاج تيني ميكيلسن

محاكمة ليلى (فرنسا) من إخراج شارلي كوكا، وإنتاج سيرين سلامي، ودرة بوشوشة، وكارولين ناتاف.

المدينة 2008 (اليمن) من إخراج يوسف الصباحي، وإنتاج آلاء عامر.

نركض مع الوحوش (جمهورية التشيك، ولبنان) من إخراج ليلى بسمة، وإنتاج ناتاليا بافلون

• مشروعات أفلام وثائقية طويلة:

أسطورة محمود (قطر) من إخراج ميار حمدان، وشيماء التميمي، وإنتاج شيماء التميمي وضيا جربي

حرامي البقرة (مصر) من إخراج محمد زيدان، وإنتاج مارك لطفي

ذكرني أن أنسى (السعودية) من إخراج لمى جمجوم، وإنتاج مريم سندي ورامي الزاير

مكان آخر (السويد) من إخراج إسراء الكوجالي هاجستروم، وإنتاج لارس لوفين

المنزل رقم سبعة (سوريا، قطر) من إخراج راما عبدي، وإنتاج هازار يازجي

ناس الكباين (مصر، قطر) من إخراج هند بكر، وإنتاج هند بكر وتامر نادي

• الأفلام المشاركة في مراحل ما بعد الإنتاج:

أفلام روائية طويلة:

اغتراب (تونس) من إخراج مهدي هميلي، وإنتاج مفيدة فضيلة ومهدي هميلي

حتى بالعتمة بشوفك (لبنان، وفرنسا، وقطر، والسعودية) من إخراج نديم تابت، وإنتاج جورج شقير وإيلي صهيبي

المستعمرة (مصر، وفرنسا، وألمانيا، وقطر، والسعودية) من إخراج محمد رشاد، وإنتاج هالة لطفي، ومنتجون مشاركون إتيان دي ريكاور وقسمت السيد

معارضة الغريب (الجزائر، وفرنسا، وسويسرا) من إخراج مالك بن إسماعيل، وإنتاج هاشمي زرتال وفريد بريمل

• أفلام وثائقية طويلة:

ابن الشوارع (فلسطين، وبولندا، وقطر، والسعودية، ولبنان) من إخراج محمد المغني، وإنتاج رشيد عبدالحميد وجليب لوكيانتس.

الحياة بعد سهام (فرنسا) من إخراج نمير عبدالمسيح، وإنتاج كامي لايمل

من يراقبون (بلجيكا، وفرنسا، وقطر) من إخراج كريمة سعيدي، وإنتاج جولي فرير

والدي والقذافي (الولايات المتحدة، وليبيا) من إخراج جيهان، وإنتاج جيهان ودافيد جوينتي ومحمد سويد.

ويقوم المخرجون والمنتجون خلال البرنامج، بعرض مشروعاتهم أمام نخبة من المنتجين والمؤسسات المانحة وشركات التوزيع ووكلاء المبيعات ومبرمجي المهرجانات؛ للحصول على استشارتهم الفنية، والاستفادة من آرائهم وخبراتهم.

وتُعقد لقاءات فردية بين صناع الأفلام وخبراء الصناعة والمستشارين لتطوير السيناريوهات أو نسخ الأفلام قيد التطوير بغرض تعزيز فرص التعاون الإقليمي والدولي، حيث تتنافس المشروعات والأفلام على الجوائز التي تمنحها لجنة مشكلة من خبراء الصناعة.

وقال عمرو منسي الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لمهرجان الجونة، إن العدد الضخم من المشروعات التي تقدمت للمشاركة في سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام هذا العام، والتنوع الواضح في الدول التي أتت منها هذه المشروعات هي أمور تؤكد المكانة المميزة والرواج الذي يحظى به البرنامج؛ نظرًا للدور الرائد الذي يلعبه في دعم صناع السينما من مختلف أنحاء العالم العربي، ودور مهرجان الجونة في تطوير الصناعة وإيصالها إلى العالم.

ومن جانبه، أعلن أحمد شوقي مدير سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام، الاختيارات قائلًا: "21 مشروعًا من أصل 230 تقدمت للمشاركة يعني أنه كان علينا اختيار ما يقل عن 10% من المتاح، وهي مهمة عسيرة لكنها ممتعة، خاصة وأننا نساهم بها في دعم أفلام تستحق ودفعها للأمام".

وأكمل: "خلال العام الحالي، تم اختيار الأفلام المشاركة في النسخ السابقة من سيني جونة لدعم الأفلام للمشاركة الرسمية في مهرجانات كان وفينيسيا وبرلين ولوكارنو وتورنتو، بما يعكس قدرة المنصة منذ تأسيسها على التقاط المشروعات الأفضل في المنطقة العربية".