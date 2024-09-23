وزير خارجية الأردن يؤكد ضرورة تحرك مجلس الأمن لحماية المنطقة من العدوانية الإسرائيلية وكارثية تبعاتها

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، "ضرورة تحرك مجلس الأمن فورا للجم العدوانية الإسرائيلية وحماية المنطقة من كارثية تبعاتها".

وقال الصفدي عبر منصة إكس، إن عدوان إسرائيل على لبنان مكنه العجز الدولي عن وقف عدوانها على غزة، وتستمر إسرائيل في دفع المنطقة نحو هاوية حرب إقليمية شاملة لأن المجتمع الدولي فشل في حماية قوانينه وقيمه، وفقا لوكالة أنباء (بترا) الأردنية.

وأضاف أنها تصعد حربها على لبنان خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في تحد لها ولقراراتها التي طالبتها وقف العدوان والتزام القانون الدولي، و"نتضامن" مع لبنان الشقيق وندين العدوان الإسرائيلي عليه، ونؤكد ضرورة فرض الالتزام بقرار مجلس الأمن 1701.

وأضاف أن التصعيد يجب أن يتوقف فورا قبل فوات الأوان، وهذه مسؤولية دولية على مجلس الأمن تحملها فورا.

وبحسب وزارة الصحة اللبنانية اليوم الاثنين ، ارتفعت حصيلة القتلى جراء الغارات الجوية الإسرائيلية على عدة مناطق في البلاد إلى 356 شخصا، بينهم 24 طفلا، فيما أصيب 1246 آخرون.







