 المقاومة الإسلامية بالعراق تعلن استهداف قاعدة مراقبة للجيش الإسرائيلي بطائرات مسيرة - بوابة الشروق
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المقاومة الإسلامية بالعراق تعلن استهداف قاعدة مراقبة للجيش الإسرائيلي بطائرات مسيرة

وكالات
نشر في: الإثنين 23 سبتمبر 2024 - 7:14 ص | آخر تحديث: الإثنين 23 سبتمبر 2024 - 7:14 ص

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، فجر اليوم الاثنين، استهداف قاعدة مراقبة لواء غولاني، التابع للجيش الإسرائيلي بطائرات مسيرة.

وقالت في بيان إنه "استمرارا في نهجنا في مقاومة الإحتلال، ونصرة لأهلنا في غزة، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق صباح اليوم الاثنين الموافق 23 / 9 / 2024، قاعدة مراقبة لواء غولاني الصهيوني بأراضينا المحتلة، بواسطة الطيران المسير، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل الأعداء".

وعلى الأثر أعلن الجيش الإسرائيلي تفعيل صفارات الإنذار في جنوب الجولان بسبب دخول مسيرة، فيما قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن "طائرة مسيرة عبرت عبر سوريا بعد إطلاقها من العراق واختراقها منطقة جنوب الجولان".

وكان الجيش الإسرائيلي أفاد مساء الأحد أن نظام الدفاع الجوي رصد طائرة مسيرة أطلقت من العراق وعبرت الحدود الإسرائيلية من اتجاه سوريا، وبعد ذلك تم إطلاق عدة صواريخ اعتراضية عليها.

وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان إنها "هاجمت الأحد بالطيران المسير "الأرفد" هدفا في غور الأردن بأراضينا المحتلة في هجوم يعد الخامس هذا اليوم".
وأكدت "استمرار العمليات في دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

وكانت جبهة شمال إسرائيل شهدت الأحد تصعيدا، مع استهداف حزب الله اللبناني قاعدة رامات دافيد العسكرية الإسرائيلية ومطارها، ومجمع شركة رافئيل للناعات العسكرية في حيفا.

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