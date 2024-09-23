الصحة اللبنانية: استشهاد 50 وإصابة 300 آخرين في الغارات الإسرائيلية

نقلت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل، اليوم الاثنين، عن وزارة الصحة اللبنانية قولها إن الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان أسفرت عن 50 شهيدا وأكثر من 300 جريح.

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إن رئيس الأركان صدق على هجمات ضد حزب الله اللبناني، مؤكدا أنه هاجم أكثر من 300 هدف في لبنان.

هذا وطلبت وزارة الصحة اللبنانية من المستشفيات بجنوب وشرق البلاد وقف العمليات غير المستعجلة للتفرغ لعلاج جرحى العدوان الإسرائيلي على البلاد.

أفادت شبكة "الجزيرة" الإخبارية بأن لبنان يشهد حركة نزوح لمئات اللبنانيين من مدينة صور ومناطق جنوبي البلاد باتجاه صيدا بعد غارات إسرائيلية هي الأعنف منذ 8 أكتوبر الماضي.

هذا وأوردت "الجزيرة" أن غارات إسرائيلية استهدفت بلدات مجدل سلم وطورا والقليلة وحاريص جنوبي وكذلك منطقتي مرتفعات الجبور وجبل الريحان جنوب لبنان.

كما وقعت غارات إسرائيلية على عيتا الجبل ورشاش والطبري وكفر حتى والعباسية بجنوب لبنان.

من جانبه، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي إن العدوان الإسرائيلي المتمادي على لبنان حرب إبادة ومخطط يهدف لتدمير القرى والبلدات، داعياً الأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول الفاعلة للوقوف مع الحق وردع العدوان.