مدرب تشيلسي يعفو عن لاعبه الدولي

أكد مدرب تشيلسي إنزو ماريسكا، أن لاعبه بن تشيلويل سيكون في قائمة الفريق لمواجهة بارو في الدور الثالث من كأس الرابطة، بعد عودته إلى قائمة الفريق الأول.

وتم استبعاد الظهير الإنجليزي من قائمة الفريق هذا الصيف، وبدا أنه على وشك مغادرة البلوز بعد 4 سنوات في النادي.

ومع ذلك، وبعد فشل انتقاله إلى فريق آخر، بقي تشيلويل مع تشيلسي وتمت دعوته للعودة إلى تدريب الفريق الأول الأسبوع الماضي.

ولم يشارك تشيلويل تحت قيادة ماريسكا هذا الموسم، ولكن قد يحصل على دقائقه الأولى، عندما يستضيف تشيلسي فريق بارو من الدرجة الثانية مساء الثلاثاء.

وقال ماريسكا لوسائل الإعلام في مؤتمره الصحفي قبل المباراة: "سيكونون (لاعبون مثل تشيلويل) في التشكيلة ضد بارو. سنرى ما إذا كان البعض سيبدأون، ولكن إذا لم يكن الأمر كذلك، فسيجلسون جميعًا على مقاعد البدلاء ونأمل أن نتمكن من منحهم بعض الدقائق".

وكانت آخر بداية لتشيلويل مع تشيلسي في مارس/آذار تحت قيادة ماوريسيو بوكيتينو، في التعادل 2-2 خارج أرضه أمام برينتفورد.

ولم يبدأ تشيلويل سوى 9 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز تحت قيادة الأرجنتيني الموسم الماضي، في حملة مليئة بالإصابات، أنهى خلالها تشيلسي الموسم في المركز السادس.