باكستان تؤكد التزامها بتعزيز دور الكومنولث في معالجة التحديات العالمية

أكدت باكستان مجددا، اليوم الثلاثاء، التزامها بتعزيز دور الكومنولث في معالجة التحديات العالمية ودفع الازدهار الجماعي قدما، حسبما أفادت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الباكستانية.

يأتي ذلك خلال اجتماع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار ووزراء خارجية دول الكومنولث.

ورحب دار في كلمته بالأمين العام الجديد شيرلي بوتشوي، في أول اجتماع لوزراء خارجية الكومنولث منذ توليها منصبها في أبريل 2025، مشيدا بجهودها في تسريع تنفيذ نتائج قمة رؤساء حكومات الكومنولث عام 2024 ودفعها الإصلاحات لإحياء المنظمة.

وسلط المسئول الباكستاني الضوء على أهمية المنتدى كمنصة للحوار وبناء السلام والتعاون في مواجهة الأزمات العالمية المتداخلة مثل النزاعات وتغير المناخ والهشاشة الاقتصادية والتقنيات التخريبية.

وقال دار، إن "أزمة المناخ تمثل تهديدًا وجوديًا للعديد من الأعضاء"، مؤكدا أن باكستان، كواحدة من البلدان الأكثر عرضة لتغير المناخ، شهدت هذا الواقع بشكل مباشر"، داعيًا إلى التركيز المستمر على العمل المناخي والتكيف والتمويل والمرونة عبر دول الكومنولث.

كما أكد ريادة باكستان في تطوير أجندة الشباب في الكومنولث والتحول الرقمي والتجارة وريادة الأعمال.