تعليق الرحلات في مطار كوبنهاجن بعد رصد طائرات مسيرة مجهولة

تم تعليق أو تحويل الرحلات الجوية في مطار كوبنهاجن عقب رصد "طائرتين إلى ثلاث طائرات مسيرة كبيرة"، بحسب بيان للشرطة الدنماركية نُشر على منصة "إكس".
وذكر مطار كوبنهاجن، وهو الأكبر في اسكندنافيا، مساء الاثنين إن "طائرات مسيّرة مجهولة الهوية" تسببت في وقف إقلاع الرحلات وتحويل رحلات أخرى إلى مطارات قريبة.
وأظهرت وسائل إعلام محلية انتشارا أمنيا كبيرا في محيط المطار. ولا يزال من غير الواضح متى ستعود العمليات إلى طبيعتها.
وفي الوقت نفسه، وقع حادث منفصل يتعلق بمسيرة في مطار أوسلو في الليلة ذاتها، ما أجبر كل حركة الطيران على استخدام مدرج واحد فقط، وفقا لهيئة البث النرويجية (إن آر كي). وعادت الحركة الآن إلى طبيعتها، فيما لا يزال من غير المعروف من يقف وراء الحادث.
تأتي هذه التطورات وسط مخاوف أمنية متزايدة في شمال أوروبا بعد تصاعد أنشطة التخريب الروسية، وتكرار اختراق طائرات مسيّرة ومقاتلات لأجواء الناتو في الأسابيع الأخيرة.