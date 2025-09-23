التشيك: تركيا حليف لا غنى عنه داخل الناتو

قال نائب وزير الخارجية التشيكي جان ماريان، إن تركيا "حليف لا غنى عنه" داخل حلف شمال الأطلسي (الناتو).

جاء ذلك في تصريحات، الثلاثاء، في العاصمة براغ، خلال لقائه بمقر الوزارة مع صحفيين أجانب، ومن بينهم مراسل الأناضول.

وفي معرض رده على سؤال لـ"الأناضول" حول الدور التركي في الحرب الروسية الأوكرانية، وفي الأمن الأوروبي وفي القضية الفلسطينية، ثمن الوزير التشيكي مكانة أنقرة داخل الناتو.

وأضاف أن التشيك على "اتصال وثيق" مع تركيا، التي قال إنها تلعب "دورًا كبيرًا" في أمن البحر الأسود.

واستضافت إسطنبول عدة جولات من المفاوضات المباشرة بين أوكرانيا وروسيا في مايو ويونيو ويوليو 2025، وأسفرت عن اتفاقيات بشأن إخلاء سبيل آلاف الأسرى من كلا الطرفين.

ومنذ 24 فبراير 2022، تشن روسيا هجومًا عسكريًا على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلًا" في شؤونها.

ومن جهة أخرى، قال ماريان، إن التشيك تدعم بقوة حل الدولتين كمخرج للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، واصفًا في الوقت نفسه إسرائيل بأنها "شريك تاريخي بعيد المدى" بالنسبة لبلاده.

والاثنين، شهد "مؤتمر حل الدولتين" بمدينة نيويورك الأمريكية، اعتراف فرنسا ومالطا ولوكسمبورغ وبلجيكا وأندورا وموناكو بدولة فلسطين؛ ليرتفع عدد الدول المعترفة إلى 159 من أصل 193 عضوًا في الأمم المتحدة، وهو ما تراقبه إسرائيل باستياء وتطلق عليه اسم "تسونامي سياسي".

ولوحت إسرائيل، بعقاب الفلسطينيين الذين رحبوا بهذه الخطوة، فرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو توعّد بأن "دولة فلسطين لن تقوم"، بينما قال وزير ماليته بتسلئيل سموتريتش، إن "الرد الوحيد على الاعترافات بدولة فلسطين هو الضم الفوري" للضفة الغربية المحتلة.