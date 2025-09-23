ليتوانيا تسمح باتخاذ إجراءات أكثر فعالية ضد الطائرات المسيرة في مجالها الجوى

أقر البرلمان الليتواني اليوم الثلاثاء تعديلا يسمح للجيش باتخاذ إجراءات أكثر فعالية وسرعة ضد الطائرات المسيرة التي تنتهك المجال الجوي للجمهورية الواقعة فى منطقة البلطيق.

ويشير هذا التعديل إلى الطائرات المسيرة التي تشكل تهديدا للدولة، العضو في كل من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ويهدف إلى وضع أحكام إضافية في ضوء تزايد عدد انتهاكات المجال الجوي في المنطقة، وفقا لبيان صادر عن البرلمان في فيلنيوس.

وحتى الآن، لم يتم السماح للجيش بالتحرك إلا ضد الأجسام الطائرة المستخدمة كسلاح أو تلك التي تخترق المناطق المحظورة وبالتالي تعرض ممتلكات الدولة للخطر.

يسمح التعديل بإسقاط الطائرات المسيرة في حال انتهاكها للقواعد المعمول بها في المناطق المحظورة أو الخاضعة للقيود .

في وقت سابق من هذا الشهر، اخترقت طائرات عسكرية مسيرة المجال الجوي البولندي، وبالتالي المجال الجوي لحلف شمال الأطلسي، خلال هجوم روسي على أوكرانيا. وقد أسقطت القوات البولندية وقوات أخرى تابعة لحلف شمال الأطلسي بعضها لأول مرة.