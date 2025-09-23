هيئة الدواء: فيتامين C وD والزنك لدعم صحة الأطفال خلال العام الدراسي

أكدت هيئة الدواء أهمية التغذية السليمة كعامل رئيسي في تعزيز صحة الأطفال ودعم مناعتهم خلال العام الدراسي. في ظل التحديات الصحية التي تواجه الأطفال، يصبح من الضروري اتباع خطوات بسيطة لضمان عودة صحية إلى المدرسة.

أولاً، شددت الهيئة على أهمية وجبة الإفطار، التي تعتبر ضرورية لتزويد الجسم بالطاقة اللازمة والتركيز خلال اليوم الدراسي، كما توصي بتقليل تناول الوجبات السريعة والحلويات والمشروبات الغازية، التي تؤثر سلبا على صحة الأطفال وتضعف مناعتهم.

ثانيا: من المهم أن يتضمن غذاء الأطفال مصادر طبيعية غنية بالفيتامينات والمعادن، على سبيل المثال، يعتبر فيتامين C متوفرا في البرتقال والفلفل، بينما يمكن الحصول على فيتامين D من التعرض لأشعة الشمس والأطعمة مثل الأسماك والبيض واللحوم الحمراء، كما يعد الزنك عنصرا أساسيًا موجودا في المكسرات والبقوليات واللحوم.

وتؤكد الهيئة أن هذه العناصر الغذائية ضرورية لتقوية جهاز المناعة ودعم النشاط والتركيز لدى الأبناء، مما يسهم في تحقيق نجاحهم الأكاديمي وصحتهم العامة.