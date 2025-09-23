جهاز الخدمة السرية الأمريكي يفكك شبكة غير قانونية للاتصالات قرب مقر الأمم المتحدة

أعلن جهاز الخدمة السرية الأمريكي اليوم الثلاثاء، تفكيك "شبكة كبيرة من الأجهزة الإلكترونية" في منطقة نيويورك الكبرى، والتي شكلت "تهديدا وشيكا " للممثلين السياسيين الذين يحضرون المناقشة العامة للأمم المتحدة.

وقال الجهاز، المكلف بحماية القادة السياسيين الأمريكيين والأجانب، إنه اكتشف "300 خادم إس آي إم مشترك و100 ألف بطاقة إس آي إم عبر مواقع متعددة.

وأضاف: "في حين أن فحص الطب الشرعي لهذه الأجهزة مستمر، يشير التحليل المبكر إلى وجود اتصالات خليوية بين الجهات التي تهدد الدولة القومية والأفراد المعروفين لدى سلطات إنفاذ القانون الفيدرالية"، ما يشير إلى تورط أجنبي.

جاء هذا الإعلان قبل وقت قصير من خطاب الرئيس دونالد ترامب في المناقشة العامة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويمكن أن تسهل هذه الأجهزة إجراء مكالمات تهديد مجهولة المصدر، كما يمكن استخدامها لتعطيل أبراج الاتصالات عن طريق زيادة تحميلها، وفقًا للبيان.

وتابع الجهاز أن المجرمين كان سيصبح بإمكانهم إجراء اتصالات مشفرة أيضا.