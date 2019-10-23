 الدفاع الروسية: رصد 42 انتهاكا للهدنة في سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الدفاع الروسية: رصد 42 انتهاكا للهدنة في سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية

وزارة الدفاع الروسية
وزارة الدفاع الروسية
أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 12:20 م | آخر تحديث : الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 12:20 م

 

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية بسوريا رصد 15 انتهاكا لنظام وقف العمليات العسكرية، وقعت في محافظات إدلب (3)ـ وحلب (4)، واللاذقية (5)، وحماة (3) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأربعاء، إلى أن الجانب التركي في اللجنة رصد بدوره 27 انتهاكا للهدنة في محافظات حماة (6)، وحلب (3)، وإدلب (7)، واللاذقية (11).

وأضاف البيان أن المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين السوريين نفذ خلال الـ24 ساعة الماضية عملية إنسانية واحدة، تم من خلالها إيصال 500 سلة غذائية بوزن إجمالي حوالي 2.45 طن إلى سكان قرية ربعو بريف حماه.. موضحا أنه تم بشكل عام تنفيذ 2229 عملية إنسانية بلغ وزنها الإجمالي 3668.13 طن.

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