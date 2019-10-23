إخلاء طريق سيوة مطروح من تجمع مياه الأمطار وتحقيق السيولة المرورية

قال اللواء وفائي الحصيوي رئيس مركز ومدينة سيوة، إنه تم إعادة فتح وإخلاء طريق سيوة مطروح بالكيلو ١٢٠ بعد إزالة تجمع مياه الأمطار وإعادة تيسير حركة الطريق.

وأضاف رئيس مركز ومدينة سيوة، أن جهود مجلس المدينة، بالتعاون مع عدد من شركات المقاولات الخاصة، من خلال السيارات والمعدات الثقيلة، تم تكثفت أعمال إزالة تجمعات مياه الأمطار وحماية جانبي طريق مرسى مطروح - سيوة بالكيلو ١٢٠.

وأكد أنه تم الانتهاء من الأعمال وتحقيق سيولة مرورية عبر الطريق، وذلك ضمن جهود الدولة في الحفاظ على سلامة المواطنين، خاصة مع هطول الأمطار الغزيرة على العديد من مناطق مطروح والساحل الشمالي الغربي.