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اليوم.. ترامب يلقي بيانا بشأن سوريا من البيت الأبيض

دونالد ترامب
دونالد ترامب
نور رشوان
نشر فى : الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 3:30 م | آخر تحديث : الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 3:30 م

يلقي الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في تمام الساعة الثالثة بتوقيت جرينتش والخامسة بتوقيت القاهرة من مساء اليوم الأربعاء، بيانًا من البيت الأبيض، بشأن سوريا، وذلك حسبما ذكرته فضائية «العربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.


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