يلقي الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في تمام الساعة الثالثة بتوقيت جرينتش والخامسة بتوقيت القاهرة من مساء اليوم الأربعاء، بيانًا من البيت الأبيض، بشأن سوريا، وذلك حسبما ذكرته فضائية «العربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.