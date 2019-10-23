 بلغاريا تعلن التعاون مع بريطانيا في قضية اكتشاف 39 جثة بشاحنة قرب لندن - بوابة الشروق
الأربعاء 23 أكتوبر 2019 3:39 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في منع القانون المصري إعدام القاتل الأصغر من 18 عاما؟
النتـائـج تصويت

بلغاريا تعلن التعاون مع بريطانيا في قضية اكتشاف 39 جثة بشاحنة قرب لندن

علم بريطانيا
علم بريطانيا
أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 3:21 م | آخر تحديث : الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 3:21 م


أعلنت السفارة البلغارية في بريطانيا، اليوم الأربعاء، أنها ستعمل بشكل مشترك مع السلطات البريطانية في قضية العثور على جثث 39 شخصا داخل شاحنة بمقاطعة "إيسكس" البريطانية.

وأوضحت الخارجية البلغارية - حسبما ذكرت شبكة (إيه بي سي) الأمريكية - أنه لم يتأكد في الوقت الحالي إذا ما كانت الشاحنة مسجلة في بلغاريا، مضيفة انه لا توجد معلومات مؤكدة حول جنسيات الضحايا حتى الآن.

ويعتقد أن الشاحنة دخلت إلى البلاد قادمة من بلغاريا يوم السبت الماضي.. فيما فرضت قوات الشرطة البريطانية طوقا أمنيا بالمنطقة التي عثر فيها على الجثث واعتقلت شخصا واحدا من أيرلندا الشمالية على خلفية الحادث.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك