الري: إزالة 212 حالة تعد على النيل ومنافع الري والصرف خلال أسبوع

أعلنت وزارة الموارد المائية والري عن إزالة 212 حالة تعد على نهر النيل ومنافع الري والصرف خلال الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر الجاري.

جاء ذلك في تقرير تلقاه الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري بشأن موجات الحملات التي تنفذها الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية بالتعاون مع الجهات المعنية فى مجال الإزالات، والتي تضمنت تنفيذ 282 ألفا و31 إزالة على نهر النيل ومنافع الري والصرف منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل في يناير 2015.

وذكر التقرير أن قطاع تطوير وحماية نهر النيل نفذ 30 إزالة، فيما قام قطاع الري بتنفيذ 149 إزالة على منافع الري، إلى جانب قيام هيئة الصرف بتنفيذ 33 إزالة على منافع الصرف.

وتنوعت الإزالات ما بين مبان خرسانية أو مباني بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور المصارف أو ردم بالجسور أو قطع جسور المصارف وتوصيل مواسير لصرف المخلفات.. وتستمر أعمال الإزالات بتنسيق تام، في ضوء برنامج الإزالات الذي تم إعداده بالمشاركة مع قوات الأمن وجهات إنفاذ القانون.

وتواصل وزارة الري بكافة أجهزتها بذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدي إلى التعديات على شبكة الترع والمصارف، وتؤكد الوزارة مضيها قدما في تنفيذ كافة الإزالات، وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية، متمثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة في الوحدات المحلية للحفاظ منافع الري والصرف من التعديات والتصدي لها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلويث.