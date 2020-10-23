الحكومة: الامتحانات بنظام التقييم للصفوف من KG1 حتى الصف الثالث الابتدائي

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن إلغاء الامتحانات بجميع صفوف النقل خلال العام الدراسي الجديد.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء - في تقرير توضيح الحقائق - أنه قام بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لإلغاء الامتحانات بجميع صفوف النقل خلال العام الدراسي الجديد، وأوضحت أن الامتحانات ستعقد بنظام التقييم فقط للصفوف من KG1 حتى الصف الثالث الإبتدائي، أما بالنسبة للصفوف من الرابع الإبتدائي حتى الثانوي العام، فإن الامتحانات ستعقد في مواعيدها المحددة وفقا للخريطة الزمنية دون أي تغيير، وشددت على الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية في ظل جائحة كورونا.

وفي سياق متصل، يعتمد نظام التقييم بالنسبة للصفوف من الأول حتى الثالث الإبتدائي، على قياس الأداء والسلوك الفردي والجماعي للتلميذ، من خلال المهام الفردية والجماعية بنوعياتها "الشفهية، التحريرية، والمهارية"، باستخدام مقياس الأداء المتدرج على النحو التالي: ("يفوق التوقعات دائماً": ويرمز له باللون الأزرق، "يلبي التوقعات": ويرمز له باللون الأخضر، "يلبي التوقعات أحيانا": ويرمز له باللون الأصفر، "أقل من المتوقع": ويرمز له باللون الأحمر)، على أن يتسلم ولي الأمر في نهاية كل فصل دراسي تقريرا يعبر عن أداء الطالب طوال تلك الفترة، وتحفظ صورة منه في ملف الطالب.

وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).