 جوتيريش: توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا خطوة أساسية نحو السلام - بوابة الشروق
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جوتيريش: توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا خطوة أساسية نحو السلام

هديل هلال
نشر في: الجمعة 23 أكتوبر 2020 - 4:47 م | آخر تحديث: الجمعة 23 أكتوبر 2020 - 4:47 م

رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار من قبل الأطراف الليبية في جينيف، تحت رعاية الأمم المتحدة.

وقال جوتيريش، في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الجمعة، إن توقيع اتفاق وقف إطلاق النار خطوة أساسية نحو السلام والاستقرار.

ونوه إلى معاناة العديد من الأشخاص لمدة طويلة؛ بسبب الأزمة الليبية، متابعًا: «لقد مات الكثير من الرجال والنساء والأطفال؛ نتيجة للصراع».

وشهد مقر الأمم المتحدة في جنيف، صباح اليوم الجمعة، التوقيع على الاتفاق الدائم لوقف إطلاق النار في عموم الأراضي الليبية، والذي تم التوصل إليه في سياق مفاوضات اللجنة العسكرية المشتركة بين حكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي.

 


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