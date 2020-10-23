الصين تطالب بريطانيا بالتوقف عما وصفته بالتلاعب السياسي في قضية هونج كونج

عارضت الصين بشدة قرار بريطانيا المضي قدما في سياسة إصدار ما يعرف بجواز السفر البريطاني الخارجي لمواطني إقليم هونج كونج، وطالبت الحكومة البريطانية بالتوقف عما وصفته ب "التلاعب السياسي" بالقضية، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وقال بيان صادر عن مكتب مفوض وزارة الخارجية الصينية في هونج كونج، إن المملكة المتحدة خالفت وعدها من خلال تسهيل الحصول على الجنسية البريطانية لحاملي جواز السفر البريطاني الخارجي، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تعد بمثابة تدخل في الشؤون الداخلية للصين وانتهاك للقانون الدولي.

وأعلنت القنصلية البريطانية في هونج كونج في بيان أمس الخميس، أنه سيتم فتح الباب أمام مواطني هونج كونج من حاملي جواز السفر البريطاني الخارجي لتقديم طلبات هجرة للمملكة المتحدة بداية من في 31 يناير2021.