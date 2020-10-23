 الصين تطالب بريطانيا بالتوقف عما وصفته بالتلاعب السياسي في قضية هونج كونج - بوابة الشروق
الجمعة 23 أكتوبر 2020 10:53 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟

النتـائـج تصويت

الصين تطالب بريطانيا بالتوقف عما وصفته بالتلاعب السياسي في قضية هونج كونج

بكين - د ب أ
نشر في: الجمعة 23 أكتوبر 2020 - 10:23 ص | آخر تحديث: الجمعة 23 أكتوبر 2020 - 10:23 ص

عارضت الصين بشدة قرار بريطانيا المضي قدما في سياسة إصدار ما يعرف بجواز السفر البريطاني الخارجي لمواطني إقليم هونج كونج، وطالبت الحكومة البريطانية بالتوقف عما وصفته ب "التلاعب السياسي" بالقضية، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وقال بيان صادر عن مكتب مفوض وزارة الخارجية الصينية في هونج كونج، إن المملكة المتحدة خالفت وعدها من خلال تسهيل الحصول على الجنسية البريطانية لحاملي جواز السفر البريطاني الخارجي، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تعد بمثابة تدخل في الشؤون الداخلية للصين وانتهاك للقانون الدولي.

وأعلنت القنصلية البريطانية في هونج كونج في بيان أمس الخميس، أنه سيتم فتح الباب أمام مواطني هونج كونج من حاملي جواز السفر البريطاني الخارجي لتقديم طلبات هجرة للمملكة المتحدة بداية من في 31 يناير2021.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك