بدء الاستشارات النيابية غير الملزمة لتأليف الحكومة اللبنانية الجديدة

بدأ سعد الحريري المكلف بتشكيل حكومة جديدة في لبنان بعد ظهر اليوم الجمعة استشاراته النيابية غير الملزمة في مجلس النواب.

ويلتقي الحريري بدايةً رئيس مجلس النواب نبيه بري ثم رئيسي الحكومة السابقين نجيب ميقاتي، تمام سلام، ونائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، ثم يلتقي الكتل النيابية تباعاً.

ويطلع الحريري خلال الاستشارات على رؤية الكتل النيابية لطبيعة وشكل الحكومة .

وتستمر إستشارات التشكيل حتى عصر اليوم يبدأ بعدها العمل على تشكيل الحكومة ، ويلتقي خلالها الرئيس المكلف الكتل النيابية .

وكان الرئيس اللبناني قد أبلغ الحريري بعد ظهر أمس الخميس تكليفه تشكيل حكومة جديدة بعد تأجيله الاستشارات من 15 إلى 22 تشرين الأول الحالي. وبعد تسميته في الاستشارات النيابية الملزمة من قبل 65 نائباً من أصل 120 نائب.

وأبرز النواب الذين سموا الحريري هم نواب كتل " المستقبل" و " اللقاء الديمقراطي" و" الوسط المستقل" و" المردة" و" الحزب السوري القومي الاجتماعي" إضافةً إلى نواب مستقلين.

وامتنع عن تسمية أي رئيس 53 نائب أبرزهم نواب كتلة "الوفاء للمقاومة" التابعة لحزب الله وكتلة "الجمهورية القوية" التابعة لحزب القوات اللبنانية وكتلة " لبنان القوي". وغاب عن الاستشارات النيابية نائبان.

ولم يترشح للتكليف سوى رئيس الحكومة السابق سعد الحريري الذي رشح نفسه معلناً أنه " مرشح طبيعي"، وأعرب عن رغبته بتشكيل حكومة اختصاصيين، بعد اعتذار رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب في 26 أيلول/سبتمبر الماضي عن التشكيل.

ويأتي تكليف الحريري بعد حوالي سنة من تقديمه استقالة حكومته في 29 تشرين أول/أكتوبر الماضي إثر الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت في 17 منه.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب قد قدم استقالة حكومته في 10 آب/أغسطس الماضي، على خلفية انفجار هز مرفأ بيروت في الرابع من ذات الشهر.