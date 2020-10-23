تارا عماد: 2020 تجربة ولازم تخلص

أعربت الفنانة تارا عماد، عن قلقها من ظروف تفشي كورونا، متابعةَ: "المهرجان مجهز بالكامل بالإجرارءات الاحترازية، من تباعد اجتماعى وأجهزة التعقيم موجودة في كل مكان".

وأضافت على هامش فعاليات افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، مساء الجمعة، أن مسرحية «علاء الدين» كانت أول عمل مسرحي لها، ولم تكن تفكر مسبقَا بالمسرح، قائلةً «كنت بتمرن يوميا لمدة شهرين من الساعه ستة الصبح ، والمسرح مختلف عن السينما والتلفزيون».

ووصفت عام 2020 بـ"تجربة لازم تخلص"، تعليقا منها على انتشار كورونا الذي هدد استقرار العالم.

وتقام الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، والتي تنطلق تحت شعار «الإنسان والحلم»، في الفترة ما بين 23 وحتى 31 أكتوبر 2020، وسط التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، وبمشاركة عدد من النجوم من مختلف أنحاء العالم.

وحفل الافتتاح لأول مرة منذ انطلاق المهرجان في 2017، بمركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، مع تقليل عدد المقاعد كإجراء احترازي لظروف كورونا، وتقدم الحفل المذيعة هيلدا خليفة