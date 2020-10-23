 أمين عام مجلس التعاون الخليجي: تصريحات ماكرون حول الإسلام تزيد من نشر ثقافة الكراهية - بوابة الشروق
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أمين عام مجلس التعاون الخليجي: تصريحات ماكرون حول الإسلام تزيد من نشر ثقافة الكراهية

ماكرون - ارشيفية
ماكرون - ارشيفية
الرياض - أ ش أ
نشر في: الجمعة 23 أكتوبر 2020 - 9:43 م | آخر تحديث: الجمعة 23 أكتوبر 2020 - 9:49 م
أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، أن تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون غير المسؤولة عن الإسلام والمسلمين تزيد من نشر ثقافة الكراهية بين الشعوب، ولا تخدم العلاقات القوية بين الشعوب الإسلامية وشعب فرنسا الصديق.

وأشار الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية، إلى أنه في الوقت الذي يجب أن تنصب الجهود نحو تعزيز الثقافة والتسامح والحوار بين الثقافات والأديان تخرج مثل هذه التصريحات المرفوضة والدعوة للاستمرار في نشر الرسوم المسيئة للرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم.

ودعا الحجرف قادة دول العالم والمفكرين وأصحاب الرأي لتحمل المسؤولية الكبرى التي تقع على عاتق كل من يسعي للسلام والتعايش، لنبذ خطابات الكراهية وإثارة الضغائن وازدراء الأديان ورموزها، واحترام مشاعر المسلمين في كل أنحاء العالم، بدلاً من الوقوع في أسر الإِسلاموفوبيا الذي تتبناه المجموعات المتطرفة.

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