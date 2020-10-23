الكنيسة الليتوانية تلتزم بضبط النفس بشأن دعم بابا الفاتيكان لزواج المثليين

قوبل الدعم الذي أعرب عنه بابا الفاتيكان فرنسيس الأول للشراكات بين مثليي الجنس بضبط نفس من جانب الكنيسة الكاثوليكية في ليتوانيا اليوم الجمعة.



وذكرت وسائل الإعلام أن البابا أيد أن تحمي قوانين الزواج المدني الشراكات المثلية وذلك خلال حوار بشأن فيلم وثائقي تم عرضه لأول مرة في روما يوم الأربعاء.



وقال الحبر الأعظم 83 عاما في فيلم وثائقي للمخرج الروسي إيفجني أفينيفسكي: "الأشخاص المثليون لهم الحق في تكوين أسرة. إنهم أبناء الرب ولهم الحق في أسرة. ويجب ألا يغضب أو يستاء أحد من ذلك".



ولايزال من غير الواضح ما إذا كان بابا الفاتيكان يريد من تلك التصريحات أن تكون بمثابة أحدث مواقفه في هذه المسألة.



وردا على ذلك، أصدر مؤتمر الأساقفة في ليتوانيا بيانا قصيرا اليوم الجمعة، موضحا أن هذا لن يغير "التعاليم الحالية للكنيسة".



وفي ليتوانيا، لاتزال مسألة المثلية مثيرة للجدل. ولم تسمح الدولة العضو بالاتحاد الأوروبي الواقعة في منطقة البلطيق، زواج المثليين أو الشراكات بموجب الزواج المدني.