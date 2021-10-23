حمدوك ينفي موافقته على حل مجلس الوزراء السوداني

نفى المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك المعلومات التي نُشرت اليوم السبت، وتحدثت عن موافقته على حل مجلس الوزراء، ووصفها بأنها "غير دقيقة" في إيراد مواقف الأطراف المختلفة.



وأكد المكتب المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء السوداني - في بيان صحفي - أن رئيس الوزراء لا يحتكر حق التقرير في مصير مؤسسات الانتقال، وأنه متمسك بالنقاط التي أوردها في خطابه يوم 15 أكتوبر كمدخل لحل الأزمة بمخاطبة كل جوانبها عبر حوار يشارك فيه الجميع.



وأوضح أن الدكتور عبد الله حمدوك يواصل اتصالات ولقاءات بمختلف أطراف السلطة الانتقالية والقوى السياسية، لبحث سبل معالجة الأزمة السياسية بالبلاد.. مشيرا إلى أن حمدوك التقى نهار أمس بالمكون العسكري بمجلس السيادة، والتقى مساء بممثلي المجلس المركزي للحرية والتغيير، وفي كل هذه اللقاءات، أكد أن الهدف هو حماية عملية الانتقال المدني الديمقراطي وحماية أمن وسلامة السودان.