 النيران شوهدت من مناطق بعيدة.. لقطات من حريق ضخم في محطة كهرباء إيرانية - بوابة الشروق
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النيران شوهدت من مناطق بعيدة.. لقطات من حريق ضخم في محطة كهرباء إيرانية

أحمد علاء
نشر في: السبت 23 أكتوبر 2021 - 5:12 م | آخر تحديث: السبت 23 أكتوبر 2021 - 5:13 م

عرضت فضائية "العربية" لقطات من حريق ضخم شبّ في إحدى محطات كهرباء ميناء بندر عباس بجنوب إيران، ما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن عدد من أحياء المدينة.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأنّ شدة النار كانت كبيرة لدرجة أنه يمكن رؤيتها من مسافة بعيدة، حيث انتشر دخان النيران إلى عدة مناطق من بندر عباس.

يأتي هذا فيما صرّح المتحدث باسم الكهرباء فى هرمزجان: "نواصل الجهود لإيقاف تشغيل المحطة، وقد انقطع التيار الكهربائي عن الأحياء الشمالية والجنوبية".

وأضاف المسؤول الإيراني إن سبب الحريق هو انفجار محول الكهرباء، وأن الحادث لم يكن متعمدا.

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