سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

عرضت فضائية "العربية" لقطات من حريق ضخم شبّ في إحدى محطات كهرباء ميناء بندر عباس بجنوب إيران، ما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن عدد من أحياء المدينة.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأنّ شدة النار كانت كبيرة لدرجة أنه يمكن رؤيتها من مسافة بعيدة، حيث انتشر دخان النيران إلى عدة مناطق من بندر عباس.

يأتي هذا فيما صرّح المتحدث باسم الكهرباء فى هرمزجان: "نواصل الجهود لإيقاف تشغيل المحطة، وقد انقطع التيار الكهربائي عن الأحياء الشمالية والجنوبية".

وأضاف المسؤول الإيراني إن سبب الحريق هو انفجار محول الكهرباء، وأن الحادث لم يكن متعمدا.