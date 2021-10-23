فصل التيار الكهربائي عن مناطق بمدينة بني سويف خلال 4 أيام

أعلن قطاع كهرباء بنى سويف فصل التيار عن عدد من الأماكن والمناطق بمدينة بني سويف، بداية من يوم /الإثنين/ إلى /الخميس/، هذا الأسبوع، اعتباراً من الساعة 8.30 صباحا حتى الساعة 12 ظهراً؛ وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية بالشبكة.

وأوضح القطاع - في بيان اليوم /السبت/ - أنه سيتم فصل الخدمة يوم /الإثنين/ عن مناطق بني سويف الجديدة ، وكورنيش النيل والمشتل ،والروضة، بينما يوم الثلاثاء عن مناطق عبد السلام عارف وقطاع الكهرباء،ويوم الأربعاء عن وحدة الغسيل الكلوي و العلاج الطبيعي و مبنى الضرائب ، ويوم الخميس عن مربع الكنيسة و شارع الروضة.

ويتقدم القطاع باعتذاره عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة ، بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشدا المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.