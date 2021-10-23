اتفاق أمريكي أوروبي على ضرورة عودة إيران سريعا لمفاوضات الاتفاق النووي

اتفقت الولايات المتحدة وثلاث قوى أوروبية على ضرورة عودة إيران سريعا إلى المحادثات النووية، وسط قلق متزايد من التأخير.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، على هامش ، مشاورات باريس، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، "إن المبعوث الأمريكي بشأن إيران روب مالي تحدث مع نظرائه من بريطانيا وفرنسا وألمانيا حول كيفية استمرار الدبلوماسية في توفير المسار الأكثر فاعلية بشأن إيران"، معربا عن اعتقاده بأن المفاوضات يجب أن تستأنف في فيينا في أسرع وقت ممكن، وأن تُستأنف على وجه التحديد حيث توقفت بعد الجولة السادسة.

وكانت فرنسا حثت، في وقت سابق، إيران على كبح نشاطاتها النووية ذات الخطورة غير المسبوقة.. وقالت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية، آن كلير لوجاند: "إنه من الملح والضروري بالنسبة لإيران أن توقف النشاطات ذات الخطورة غير المسبوقة التي تقوم بها في انتهاك الاتفاق، وأن تستأنف على الفور التعاون الكامل" مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.