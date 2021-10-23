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رئيس الوزراء يستقبل نظيره الألباني بمطار القاهرة

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
محمد عنتر
نشر في: السبت 23 أكتوبر 2021 - 11:17 ص | آخر تحديث: السبت 23 أكتوبر 2021 - 11:17 ص
استقبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمطار القاهرة الدولي، رئيس وزراء جمهورية ألبانيا إيدي راما؛ حيث أُجريت مراسم الاستقبال الرسمية للضيف الألباني والوفد المرافق له.

ويقوم رئيس وزراء جمهورية ألبانيا بزيارة رسمية إلى القاهرة تستغرق يومين، على رأس وفد يضم وزيري الداخلية، والثقافة، وعددا من المسئولين.

ويتضمن جدول الزيارة عقد لقاء ثنائي بين رئيس الوزراء ونظيره الألباني، وجلسة مباحثات موسعة؛ لبحث مجالات التعاون وسُبل تعزيزها، فضلاً عن توقيع عدد من مذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون في المجالات الثقافية.

كما ستتضمن الزيارة، جولة لرئيس الوزراء الألباني، في أهم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية.

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