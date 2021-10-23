رئيس مدينة دسوق يتابع رصف الطرق وحملات النظافة

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أجرى السيد عبد الستار رئيس مركز ومدينة دسوق، بمحافظة كفر الشيخ، جولة ميدانية، رافقه خلالها أحمد عيسى، أحمد السيد سلطان، نائبي رئيس المدينة؛ لمتابعة الميدانية لأعمال فرد السن بالمناطق الجاري رصفها بمناطق الشركات والجمهورية، وميدان الساعة وداير الناحية والكوم الأحمر تمهيدا لعمليه الرصف.

كما تم متابعة تنفيذ خطة تجميل مدخل المدينة ورفع كفاءته وتطويره بداية من حديقة أم القرى حتى ميدان زويل ومن ميدان زويل متهجا إلى طريق فوه واستمرار رفع مستوى البلدورة بالجزيرة الوسطى بمنسوب مناسب وتطوير الأرصفة بطريق الشركات ورفع كفاءة مدخل المدينة استكمالا لأعمال الرصف.