وزارة الدفاع الروسية: سفن حربية روسية وصينية تسيّر دورية مشتركة في المحيط الهادئ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن سفنا حربية تابعة للجيشين الروسي والصيني نظمتا لأول مرة دورية بحرية مشتركة في المحيط الهادئ.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية - في بيان اليوم السبت - أن هذه الدورية نُفذت خلال الفترة بين 17 و23 أكتوبر في الجزء الغربي من المحيط الهادئ بمشاركة خمس سفن من كلا الطرفين.

وأضافت أن الجانب الروسي مثله في الدورية سفينة القياس "المشيل كريلوف" والسفينتان الكبيرتان المضادتان للغواصات "الأميرال تريبوتس" و"الأميرال بانتيلييف" والكورفتان من مشروع 20380 "بطل روسيا الاتحادية الدار تسيدينجابوف" و"جرومكي"، بحسب ما ذكرت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الناطقة بالعربية.

وأشار البيان إلى أنه عن الجانب الصيني، فقد شاركت في الدورية المدمرتان "كون مين" و"نان تشان" والكورفتان "بين تشو" و"لو تشو"، وسفينة الإمداد "دون بين خو".

ولفتت الوزارة إلى أن الدورية المشتركة استهدفت "استعراض الأعلام الوطنية لروسيا والصين ودعم السلام والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وحماية مرافق الأنشطة الاقتصادية البحرية للدولتين".

وأوضحت أن السفن قطعت خلال الدورية مسافة تزيد عن 1.7 ألف ميل بحري وعبرت لأول مرة مضيق تسوجارو الفاصل بين جزيرتي هوكايدو وهونشو اليابانيتين، كما تدرب البحارة الروس والصينيون خلال الدورية على تنفيذ مناورة تكتيكية وأجروا سلسلة من التمارين.

جدير بالذكر أن "الكورفيت" هي سفينة حربية أصغر من الفرقاطة وأكبر حجما من زوارق الدورية الساحلية وتمتاز بالسرعة والقدرة على المناورة وتخصص لمهام دفاعية محددة.