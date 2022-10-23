المنيا تطالب مواطنيها بضرورة اتباع 6 إجراءات للتعامل مع سوء الأحوال الجوية

نشرت محافظة المنيا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بيان تحذيري ونصائح للمواطنين تتناول كيفية التعامل مع سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار، طبقا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية المصرية.



وطالبت المحافظة، في بيان اليوم الأحد، المواطنين باتباع النصائح والإرشادات التالية:

عدم الاقتراب من الأسوار الحديدية والأجسام المعدنية، وعدم البقاء في الأماكن المفتوحة.



كما شددت على ضرورة توخي الحذر في القيادة أثناء هطول الأمطار والبعد عن أعمدة الإنارة ومحولات الكهرباء.



فيما وجهت بضرورة الابتعاد عن أسطح المنازل والبلكونات أثناء حركة الرياح وسقوط الأمطار.



ونشر الموقع الرسمي للمحافظة، أنه تم تخصيص الخط الساخن رقم 114 لغرفه العمليات الرئيسية، للاستفسار عن أي مشكلة، وكذلك الأرقام ٠٨٦٣٤٢٢٠٠ / ٠٨٦٢٣٢٠٠٠١ وكذلك رقم الرقم الخاص ببوابة الشكاوى الحكومية وهو ١٦٥٢٨ ، للرد على أية استفسارات خاصة سوء الأحوال الجوية وطريقة التعامل مع الأزمة.



من جانبه، أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، تشكيل غرفة عمليات رئيسية، وغرفة فرعية بكل مركز؛ لمتابعة سوء الأحوال الجوية، ورفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات والمدارس، وهيئة الإسعاف.



كما وجه مديرية الري، بمتابعة مخرات السيول، وإرسال لجان للتأكد من جاهزيتها في حالة سقوط أمطار وسيول، والتأكد من تطويرها، وعدم وجود تعديات عليها.



وطالب "القاضي"، مديرية التربية والتعليم، بإجراء تجارب عملية لإخلاء التلاميذ في حالة سقوط أمطار شديدة.