تدريب عملي مشترك على مجابهة الأزمات والكوارث في مطروح

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عُقد مؤتمر تنسيقي، برئاسة اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام لمحافظة مطروح؛ للتدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث بمحافظة مطروح، ورؤساء مراكز المدن وعدد من وكلاء الوزارات، مديري المديريات والإدارات بالمحافظة.

وأكد اللواء أشرف إبراهيم أهمية سرعة التعامل والاستجابة العاجلة كأولى الخطوات الناجحة لمواجهة الأزمات، واتخاذ القرار المناسب وما يبنى عليه من إجراءات للمواجهة، وحل أي كارثة أو أزمة، مع الالتزام بالتوقيتات والزمن اللازم.

وأشار إلى أن سرعة الاستجابة للحدث هي أولى مراحل النجاح، موجه رؤساء مراكز المدن ومديري المديريات بتوفير الحصر الكامل لجميع الإمكانيات والموارد البشرية والمعدات والأجهزة الموجودة لديهم.

وتضمن الاجتماع عرضا تفصيليا لعملية مجابهة الأزمات والكوارث، وكيفية مواجهة سيناريو الأزمة ومدى جاهزية جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بمطروح للتعامل مع الحدث والتعاون فيما بينها، ومدى جاهزية جميع الأجهزة والتنسيق فيما بينها لحماية الأرواح، وتقليل حجم الخسائر المتوقعة مع استغلال كافة الإمكانيات المتاحة والمحددة وتحركها وفقا للتوقيتات الزمنية وحالة المعدات.