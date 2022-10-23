شولتس وفون دير لاين يدعوان إلى «خطة مارشال» لإعادة إعمارأوكرانيا

قال المستشار الألماني أولاف شولتس ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن عملية إعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب ستكون "مهمة جيل" تتطلب استراتيجية على مستوى "خطة مارشال".



وقدما طرحهما هذا، في مقال نُشر اليوم الأحد على الموقع الالكتروني لصحيفة "فرانكفورتر ألجيماين تسايتونج" الألمانية، قبل يوم من انعقاد منتدى الأعمال الألماني الأوكراني، الذي سيركز على جهود إعادة الإعمار، في برلين.



ومن المقرر أن يفتتح شولتس الاجتماع مع رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال.



وسيتبع هذه المباحثات، يوم الثلاثاء المقبل، مؤتمر على مستوى الخبراء بتنظيم من المفوضية الأوروبية وألمانيا، الرئيس الحالي لمجموعة السبع الكبرى.



ومن خلال خطة مارشال، قامت الولايات المتحدة بتمويل إعادة الإعمار في دول أوروبية بضخ مليارات الدولارات في الفترة بين عامي 1948 و1952.



وكتب شولتس وفون دير لاين قائلين إن هناك لأوروبا دورا خاصا في دعم أوكرانيا، كون البلاد مرشحة لعضوية الاتحاد الاوروبي. وقالا إن "مسار إعادة الإعمار من ثم، هو أيضا مسار أوكرانيا نحو الاتحاد الأوروبي".



وجاء في المقال أن "أوكرانيا تدافع أيضا عن النظام الدولي القائم على القواعد، وأساس تسامحنا السلمي ورفاهيتنا في جميع أنحاء العالم. لذا عندما نقوم بدعم أوكرانيا، فإننا نقوم ببناء مستقبلنا ومستقبل أوروبا المشتركة".



وقال شولتس يوم أمس السبت، في بث مصور له إن إعادة إعمار أوكرانيا ستكون مهمة تمتد لعقود بالنسبة للمجتمع الدولي.



ودعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد العالم إلى المقاومة بشكل حازم لأي تصعيد آخر للحرب المستمرة منذ ثمانية أشهر..



كانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت في أيار/ مايو الماضي تقديم 9 مليار يورو (8ر8 مليار دولار) كمنح وقروض إلى أوكرانيا لإبقاء عمل الإدارة المدنية فيها.



كما قدم الاتحاد الأوروبي مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 1ر3مليار يورو منذ بداية الغزو الروسي في شباط/فبراير الماضي إلى 1ر3 مليار يورو.