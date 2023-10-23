الدفاع المدني الفلسطيني: انتشال جثامين 30 شهيدا في جباليا معظمهم نساء وأطفال

أعلن الدفاع المدني الفلسطيني أن فرقه انتشلت جثامين 30 شهيدا في جباليا ومعظمهم من النساء والأطفال، وذلك في ظل استمرار قصف إسرائيل لمختلف مناطق قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الجاري.

ونالت جباليا شمالي قطاع غزة نصيبا ثقيلا من الهجمات الإسرائيلية المستمرة في أعقاب إطلاق حركة حماس عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل وقالت إنها للرد على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الفلسطينيين.

وقبل أيام، أعلنت وزارة الداخلية في غزة عن استشهاد 37 فلسطينيا في غارات إسرائيلية تجددت على جباليا شمالي القطاع.

هذا وتتواصل الحرب على غزة في يومها السادس عشر منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، ومعها يتزايد عدد الضحايا ويتفاقم الوضع الإنساني في القطاع.

وقبل قليل، صرّح قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة إن جميع مستشفيات القطاع تلقت تحذيرات من السلطات الإسرائيلية، مشيرة إلى أن هناك مخاوف من ارتكاب إسرائيل مجزرة أكبر من مستشفى المعمداني.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة 4651 شهيدا منهم 1873 طفلا، و1023 سيدة، و187 مسنا، إضافة إلى إصابة 14245 بجراح مختلفة، ناهيك عن الدمار الهائل بالمناطق السكانية والبنية التحتية وحالة النزوح الجماعية.