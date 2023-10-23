إعلام عبري: هبوط طائرة نقل أمريكية تحمل معدات وعتادا في مطار رامون

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بهبوط طائرة نقل أمريكية تحمل معدات وعتادا عسكريا، مساء اليوم الاثنين، في مطار رامون قرب إيلات، وذلك وفقًا لما نقلته فضائية «الجزيرة»، في خبر عاجل لها.

والسبت الماضي، أعلن لويد أوستن، وزير الدفاع الأمريكي، أن الولايات المتحدة تعتزم إرسال منظومة الدفاع الجوي الصاروخي «THAAD» المُعروف باسم نظام الدفاع ضد الأهداف التي تطير على ارتفاعات عالية، ومنظومة «باترويت» للصواريخ الاعتراضية إلى الشرق الأوسط، فضلًا عن إرسال قوات أمريكية إضافية إلى المنطقة.

وذكر أوستن أن «هذه الخطوات ستعزز جهود الردع في المنطقة، وتزيد من حماية القوات الأمريكية هناك، كذلك تساعد في الدفاع عن قوات الاحتلال الإسرائيلي»، مضيفًا أنه سيتم إرسال قوات إضافية إلى المنطقة، لكنه لم يذكر عددهم.

وأرسلت الولايات المتحدة قوة بحرية كبيرة إلى الشرق الأوسط، خلال الأسابيع القليلة الماضية، شملت حاملتي طائرات والسفن المرافقة لهما، ونحو 2000 من قوات مشاة البحرية.

وفي اليوم الرابع من الصراع بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية في غزة، أرسلت الولايات المتحدة حاملة الطائرات الأمريكية «جيرالد فورد» إلى شرق البحر المتوسط.

وقال الجيش الأمريكي في بيان له: «حاملة الطائرات جيرالد فورد وصلت شرق البحر المتوسط، لردع أي طرف يسعى لتصعيد الوضع أو توسيع منطقة الصراع».

وفي 15 أكتوبر الجاري، قررت الولايات إرسال المجموعة الهجومية لحاملة الطائرات «يو إس إس دوايت دي أيزنهاور» إلى شرق البحر الأبيض المتوسط، التي توفر مجموعة واسعة من قدرات المهام المرنة، بما في ذلك عمليات الأمن البحري، وإسقاط القوة الاستكشافية، والاستجابة للأزمات والسيطرة البحرية وردع الضربات ومكافحة الانتشار البحري.

وطلب الرئيس الأمريكي جو بايدن من الكونجرس، الموافقة على إنفاق مليارات إضافية من الدولارات لمساعدة قوات الاحتلال الإسرائيلي، في وقت حث فيه يوآف جالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي، قواته على الاستعداد لدخول قطاع غزة برًا.