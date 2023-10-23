سياسية من أقصى اليسار في ألمانيا تقدم خططا لمشروع سياسي جديد

تعتزم واحدة من أبرز الساسة اليساريين في ألمانيا، سارا فاجنكنشت، تقديم خطط لمشروع سياسي جديد اليوم الاثنين، في قطيعة مع حزبها السابق، "اليسار" (دي لينكه).

وتعتزم فاجنكنشت في البداية تأسيس "تحالف سارا فاجنكنشت" كاتحاد، ولكن من المرجح أن يكون بمثابة خطوة أولية لإنشاء حزب سياسي جديد.

وتبرر فاجنكنشت، التي ستقدم خططها خلال مؤتمر صحفي في برلين في وقت لاحق اليوم، خطوتها بالحاجة إلى ملء فراغ سياسي، موضحة أن الكثير من المواطنين لم يعودوا يشعرون بأنهم ممثلون في أي حزب.

وينتقد حزب "اليسار" بشدة خطط فاجنكنشت.

وفي السنوات الأخيرة أصبحت فاجنكنشت منفصلة بشكل متزايد عن بعض زملائها في الحزب بسبب مواقفها الشعبوية الصريحة، من بينها انتقاداتها الحادة لإجراءات مكافحة جائحة كورونا في ألمانيا، ودعواتها لسياسات هجرة أكثر تقييدا، وانتقادها لصادرات الأسلحة إلى أوكرانيا.

كما أعلن عدد من الساسة اليساريين مشاركتهم في عرض التحالف الجديد اليوم. وخلال المؤتمر الصحفي، ستنضم إلى فاجنكنشت أميرة محمد علي، الرئيسة المشاركة الحالية لحزب اليسار، وكريستيان ليي، المقرب من فاغنكنشت وزميلها في الفصيل، والمدير التنفيذي السابق لحزب اليسار في ولاية شمال الراين-ويستفاليا لوكاس شون، ورجل الأعمال رالف سويكات.

ووفقا لاستطلاع جديد أجراه معهد "إنسا" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من صحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية الصادرة أمس الأحد، ذكر 27% من الألمان أن بإمكانهم تصور التصويت لصالح حزب فاجنكنشت.

لم تقدم فاجنكنشت بعد برنامجا أو كوادر لمشروعها.