الهلال الأحمر: التنسيق مع جميع الجهات المصرية لضمان دخول المساعدات إلى غزة

قال الدكتور رامي الناظر، رئيس جمعية الهلال الأحمر المصري، إن ترتيبات وتنسيق وصول المساعدات الإغاثية والمعونات إلى قطاع غزة تتضمن تجهيز عدد كبير من المخازن المتخصصة لاستيعاب المساعدات الواردة من مختلف الدول.



وأضاف الناظر خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم في جمعية الهلال الأحمر، لتسهيل وتنسيق إرسال المساعدات إلى غزة، أنه يتم تجهيز وفرز المساعدات الإغاثية التي تصل من مختلف أنحاء العالم على مدار الساعة، وذلك وفقًا لأولويات الهلال الأحمر الفلسطيني.



وأشار رئيس جمعية الهلال الأحمر المصري إلى أنه يتم التنسيق مع جميع الجهات المصرية لضمان دخول المساعدات إلى غزة، ويستمر تعبئة المتطوعين وتوفير دورات تدريبية للتعامل مع التحديات الجديدة، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار جهود تخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني.



وأشاد الناظر، بدور الدولة المصرية المستمر وتحت إشراف الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إرسال الإغاثات والمعونات الإنسانية، وثمن دور الهلال الأحمر كونه الذراع الإنساني والاغاثي للدولة المصرية.