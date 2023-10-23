أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى الجيش الروسي إلى 294 ألفا و799 جنديا منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الإثنين، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا في 24 فبراير 2022، إلى نحو 294 ألفا و799 جنديا، من بينهم 870 جنديا لقوا حتفهم خلال أمس الأحد فقط.

جاء ذلك وفقا لبيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم" اليوم الإثنين.

وقال البيان إن القوات الأوكرانية دمرت 5093 دبابة و9653 مركبة قتالية مدرعة و7057 نظام مدفعية و825 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و551 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 320 طائرة، و324 مروحية، و9419 من المركبات وخزانات الوقود، و20 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و5345 طائرة مسيرة، و998 من وحدات المعدات الخاصة، و1536 صاروخ كروز.

ويتعذر التحقق من هذه الأرقام من مصدر مستقل.