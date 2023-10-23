وزير الخارجية الإسباني: انتقال العنف إلى لبنان سيفضي إلى عواقب وخيمة

قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، إن «انتقال العنف إلى لبنان أو الضفة الغربية سيفضي إلى عواقب وخيمة للغاية».



وأضاف في تصريحات على هامش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج، اليوم الاثنين، أن «الحل في تفعيل خيار الدولتين للوصول إلى دولة فلسطينية».



وأشار إلى أن بلاده ستطلب فرض هدنة إنسانية، مؤكدًا أن هناك توافقًا على هذه المسألة من دول الاتحاد الأوروبي كافة، وذلك بحسب ما أفادته فضائية «الجزيرة»، في خبر عاجل لها.



وفي وقت سابق، رأى الوزير الإسباني أن الوقت حان للدعوة إلى وقف لإطلاق النار في غزة.



وأكد في تصريح لفضائية «العربية»، الاثنين: «الوضع في قطاع غزة بات كارثياً، والوقت حان فعلاً للدعوة إلى وقف نار بين إسرائيل وحركة حماس».



ويجتمع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج، اليوم الاثنين، لبحث الأزمة في الشرق الأوسط والدعم المستمر لأوكرانيا في صراعها ضد روسيا.



وعلى صعيد الأزمة في الشرق الأوسط، هناك اختلافات فيما يتعلق بتقييم رد فعل إسرائيل على الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر.



فعلى سبيل المثال، يتهم القادة الإسبان إسرائيل علنا بانتهاك القانون الدولي بدعوتها لإجلاء السكان من قطاع غزة، كما أنهم يدعمون الدعوات لوقف إطلاق النار.



ومن ناحية أخرى، يعارض زعماء دول مثل ألمانيا هذا التوجه، ويؤكدون أن من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها.