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عشرات الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي لقطاع غزة

وكالات
نشر في: الإثنين 23 أكتوبر 2023 - 2:34 ص | آخر تحديث: الإثنين 23 أكتوبر 2023 - 2:34 ص

شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات جوية على مناطق عدة في قطاع غزة أسفرت عن وقوع عشرات الضحايا والمصابين.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، وفا، بأن الطائرات الإسرائيلية استهدفت بعشرات الصواريخ والقنابل المتفجرة الارتجاجية، بلدة ومخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وقالت الوكالة "إن القصف أدى إلى استشهاد عدد كبير من المواطنين يتجاوز الـ20 مواطنا، وإصابة العشرات بجروح مختلفة، كما أن العديد من المواطنين مازالوا تحت أنقاض البيوت التي تدمرت، وتعمل طواقم الدفاع المدني على انتشالهم في ظل ظروف صعبة جدا وقلة الأجهزة اللازمة."

 
وأشارت إلى أن أكثر من نصف الشهداء والإصابات هم من الأطفال والنساء والكبار في السن.

كما استهدف قصف إسرائيلي مجمع الشفاء الطبي ومحيط مستشفى القدس في وسط مدينة غزة.

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