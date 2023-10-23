وفد التخطيط يزور محافظة دمياط لمتابعة تتفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية

زار وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية برئاسة هبه مغيب رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بالوزارة، محافظة دمياط لمتابعة خطط المحافظات ومتابعة عدد من المشروعات.

وأكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حرص الوزارة على عملية المتابعة حيث لا يقتصر الأمر على وضع الخطط فقط بل مع ضرورة متابعتها للوقوف على الموقف التنفيذي لكل محافظة تجاه الخطة الاستثمارية وتحقيق المشروعات المدرجة بها، مع حرص الوزارة على المساهمة في تذليل العقبات التي تواجه تنفيذ تلك المشروعات، وذلك لتحسين مستوى معيشة المواطن.

ومن جهتها، أوضحت هبه مغيب أن الزيارة جاءت للوقوف على ماتم إنجازه ومعرفة المعوقات التى تواجه تنفيذ المشروعات والعمل على حلها وذلك للاستخدام الأمثل لاستثمارات الخطة الاستثمارية.

وتابعت مغيب، أن المشروعات التي تمت متابعتها تضمنت مشروعات حماية الشواطئ، التجهيز للأمطار والسيول، أعمال رصف طرق وكهرباء وإنارة متفرقة بمراكز ومدن المحافظة، مشروع تطوير كورنيش النيل، مشروعات إنشاء وتطوير المواقف، الوحدات المحلية ومراكز المعلومات.

والتقى وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع رأفت همام سكرتير عام المحافظة والمسئولين بها، وشارك بالوفد محمد رشاد محمد مدير عام إعداد خطط المحافظات، هشام رمضان جاد الباحث بالقطاع، وأمل عبد الرحمن باحث بقطاع إعداد الخطة القومية.